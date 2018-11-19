В Польше из-за кори госпитализировали младенца из Украины

В польском городе Вроцлав у 14-месячного ребенка из Украины обнаружили симптомы кори. Младенец уже в течение недели находится под наблюдением врачей, сообщает в понедельник, 19 ноября, Польское радио.

Отмечено, что госпитализировали ребенка в связи с клиническими симптомами кори. По словам врачей, ребенок больше не распространяет инфекцию, а типичная сыпь на коже уже сходит.

Известно, что ребенок попал в больницу сразу после приезда из одного из регионов Украины, где есть очаг кори. В Польше он ни с кем не контактировал.

Работники воеводской санитарно-эпидемиологической станции отметили, что в Нижнесилезском воеводстве отсутствуют подтвержденные случаи заболеваемости корью.

Ранее в Польше заявляли о намерении ввести специальные профилактические методы в отношении украинских граждан в связи с эпидемией кори в Украине.

Также сообщалось, что на севере Польши, в Поморском воеводстве, у четырех украинцев, приехавших работать, диагностировали корь.

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Источник: korrespondent.net