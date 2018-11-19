Германия остановила экспорт оружия в Саудовскую Аравию

Правительство Германии полностью останавливает экспорт оружия в Саудовскую Аравию в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле. Об этом в понедельник, 19 ноября, заявили в министерстве экономики ФРГ, сообщает Spiegel Online.

В частности, в министерстве отметили, что поставки оружия останавливается полностью: включая то вооружение, об экспорте которого было договорено ранее.

Известно, что до сих пор правительство Германии только воздерживалось от новых разрешений на экспорт вооружения, а также объявило о проверке реализации уже выданных разрешений.

По словам представителя министерства, правительство "работает с владельцами действующих индивидуальных лицензий таким образом, что сейчас экспорт из Германии в Саудовскую Аравию остановлен".

Сколько времени будет действовать запрет на экспорт вооружения, пока неизвестно. Немецкое правительство заявило, что хотело бы подтолкнуть к аналогичному шагу другие страны ЕС, но пока безуспешно.

Ранее Германия заявила о запрете 18 гражданам Саудовской Аравии, предположительно замешанным в убийстве журналиста Джамаля Хашогги, въезда в страну.

Перед этим Управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги.

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Источник: korrespondent.net