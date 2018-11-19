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19. 11. 2018

В Мексике протестуют против мигрантов из Центральной Америки

Сотни жителей мексиканского города Тихуана вышли на улицы с протестом против нашествия мигрантов из Центральной Америки. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает ТСН.

Отмечается, что в Тихуане уже собралось около трех тысяч беженцев. Местные жители обвиняют их в создании беспорядка и призывают идти прочь.

Жители города и мигранты устроили потасовку на главной площади города, которую пришлось разнимать полиции.

Ранее сообщалось, что караван мигрантов добрался до города Тихуана, что на границе Мексики и США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что для нелегальных мигрантов из караванов построят палаточные городки на границе.

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Источник: korrespondent.net

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