В ЕС обсудили меры на ситуацию в Азовском море

Евросоюз планирует в ближайшее время принять "целевые меры" в связи с ситуацией в Азовском море. Об этом в понедельник, 19 ноября, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

По ее словам, на встрече министры обсудили ситуацию в Украине и подтвердили поддержку экономическим и социальным реформам, а также усилиям в сфере борьбы с коррупцией.

"Сегодня снова была возможность подтвердить наше единство вокруг позиции, которую мы уже высказали, о непризнании так называемых "выборов", проведенных 11 ноября на Донбассе и нашу озабоченность относительно действий в Азовском море, которые наносят вред не только украинской экономике, но и судам, которые ходят под флагами государств ЕС ", - заявила Могерини.

"Это вопрос, над которыми мы будем продолжать работу, в том числе путем применения целевых мероприятий в ближайшие недели или дни", - отметила она.

Руководительница европейской дипломатии отметила, что ЕС неоднократно требовал от РФ прекратить свою активность в Азовском море.

"Мы также изучаем конкретные меры для поддержки пострадавших районов в Украине", - сказала она, уточнив, что об этих мероприятиях будет сообщено позже.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема Азовского моря - это очередная пропагандистская карта, которая разыгрывается Западом.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что задержание и досмотр российскими пограничниками украинских судов в Азовском море соответствует международному законодательству.

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Источник: korrespondent.net