В ЕС настаивают на проведении суда по делу Хашукджи

По делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи должен состояться судебный процесс. Об этом заявила высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает, собственный в понедельник, 19 ноября, Укринформ.

"ЕС принял к сведению объявление властями Саудовской Аравии 15 ноября о последнем развитии событий в расследовании убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи; тем не менее, по-прежнему необходимо пролить свет на обстоятельства, связанные с этим отвратительным преступлением, и обеспечить, чтобы все ответственные лица были привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Шагом на пути к этому должно стать начало судебного процесса, отмечает Могерини. Она подчеркивает, что судебное разбирательство важно для обеспечения справедливости в этом вопросе, это то, чего требует международное сообщество, а также семья и друзья Хашукджи.

Вместе с международными партнерами ЕС будет внимательно следить за результатами расследования, а также настаивать, что Саудовской Аравии необходимо гарантировать, чтобы подобное никогда не повторилось, заявила Могерини.

По ее словам, ЕС и государства-члены рассмотрят меры в отношении ответственных лиц на основе международного права "в свое время".

Ранее стало известно, что Германия запретила въезд некоторым саудитам из-за убийства Джамаля Хашукджи.

Также Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством Хашукджи.

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Источник: korrespondent.net