Лента RSS
Подписаться на ленту
19 ноября 2018, понедельник, 21:26
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
19. 11. 2018

Новым президентом ПА НАТО стала британка

Новым президентом Парламентской ассамблеи НАТО избрана член делегации Великобритании Маделин Мун. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщила председатель постоянной делегации в ПА НАТО, народный депутат Ирина Фриз в Facebook.

"Новым президентом NATO Parliamentary Assembly избрана член делегации Великобритании Маделин Мун. Вчера от имени нашей делегации мы поздравили ее с избранием. Пригласили в Украину, в частности, на второй Международный женский конгресс", - написала Фриз.

По ее словам, Мун пообещала достойно продолжить деятельность, которую начали Паоло Али и Раса Юкнявичене, "по укреплению единства Ассамблеи, по развитию солидарности всех наций в защите демократии, поддержке обороны и нашей безопасности, которую иногда воспринимают поверхностно".

Напомним, в США поддерживают стремления Украины к членству в НАТО, и заявили, что однажды Украина будет полноправным членом Альянса.

Также сообщалось, что девять из 29 стран-членов НАТО увеличили оборонные расходы до 2% ВВП.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

В случае опасности дикобраз последнюю иглу оставляет для себя.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.