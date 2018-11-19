В США 20-й штат признал Голодомор геноцидом украинцев

Американский штат Северная Каролина признал Голодомор 1932-1933-х годов в Украине геноцидом украинского народа. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщила пресс-служба Посольства Украины в США в Facebook.
"Северная Каролина в лице губернатора штата Роя Купера официально присоединилась к чествованию 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине и признала эту трагедию геноцидом", - говорится в сообщении.
Отмечено, что Северная Каролина стала 20-м американским штатом, признавшим Голодомор геноцидом.
Ранее соответствующую прокламацию подписал губернатор штата Орегон.
В начале октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby