Пентагон обсуждает с Турцией замену С-400

Представитель Пентагона Эрик Пахон сообщил, что Министерство обороны США обсуждает с Конгрессом и Анкарой варианты альтернатив для замены российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"В настоящее время мы проводим дипломатические дискуссии по этому вопросу… Девятого ноября мы направили в Конгресс доклад о взаимоотношениях с Турцией. Сейчас ведутся дипломатические переговоры с Анкарой по поиску возможных альтернатив для замены С-400. Мы продолжаем работать с Турцией, продолжаем работать с Конгрессом, чтобы попытаться найти такие альтернативы", − отметил Пахон.

По его словам, Вашингтон еще раз напомнил турецким коллегам о "серьёзных последствиях" для отношений двух стран, которые повлечет за собой покупка российских средств ПВО.

Напомним, США выступают против покупки Турцией С-400 и работают по всем направлениям, чтобы Анкара отказалась от этой идеи.

Ранее Конгресс заморозил поставки Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за намерения властей страны купить российские зенитные ракетные комплексы.

Как сообщал Корреспондент.net, в июле 2017 года появилась информация о том, что Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по ЗРК С-400, итоговая стоимость которой должна составить 2,5 миллиарда долларов.

Кредитное соглашение по поставкам средств ПВО Турции было подписано в декабре 2017 года.

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Источник: korrespondent.net