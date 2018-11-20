В больнице Чикаго произошла стрельба, два человека погибли

В результате стрельбы в больнице Mercy Hospital в Чикаго погибли два человека, включая преступника. Об этом сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на полицию.

Кроме того, два человека, среди которых полицейский, были ранены и находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что стрельба велась как за пределами, так и внутри здания. По данным свидетелей инцидент начался на стоянке возле больницы. Мужчина говорил с женщиной, после чего достал оружие и застрелил ее.

После этого он зашел в медучреждение и открыл хаотичную стрельбу. По информации телеканала, убитая на стоянке женщина − работник больницы, а преступник − ее бывший жених.

Ранее ветеран военно-морской пехоты США устроил стрельбу в одном из баров Калифорнии. Он произвел около 30 выстрелов, после чего застрелился. Жертвами инцидента стали 12 человек.

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Источник: korrespondent.net