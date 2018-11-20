При Мадуро Венесуэлу покинули четыре миллиона человек

Общее число венесуэльцев, покинувших страну после прихода к власти в апреле 2013 года президента Николаса Мадуро, превышает четыре миллиона человек. Об этом сообщает портал El Nacional со ссылкой на доклад исследовательской компании Consultores 21.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции оценивали количество мигрантов из Венесуэлы по всему миру в три миллиона человек. Ранее Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции оценивали количество мигрантов из Венесуэлы по всему миру в три миллиона человек.

В докладе говорится, что по состоянию на конец текущего года число беженцев может превысить 4,6 миллиона человек. Всего население Венесуэлы оценивается в 31 миллион человек.

"Исход венесуэльцев является гуманитарным кризисом из-за неконтролируемого роста этого потока из Венесуэлы, который начался с 2016 года", − заявил координатор исследования Маркос Эрнандес.

При этом отмечается, что за время правления президента Уго Чавеса Венесуэлу покинули менее 800 тысяч человек (1999-2013 годы).

Напомним, в Венесуэле долгое время длится экономический кризис. По прогнозам МВФ, к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть одного миллиона процентов.

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Источник: korrespondent.net