Эксперты описали сценарий гибели подлодки Сан-Хуан

Аргентинские эксперты восстановили возможный сценарий гибели подводной лодки Сан-Хуан, сообщает портал La Nacion.

Напомним, затонувшую год назад субмарину нашли 16 ноября деформированной и с признаками взрыва, в 500 километрах от берега и на глубине более 900 метров.

Как пишет издание со ссылкой на черновик доклада экспертов комиссии при минобороны Аргентины, вполне вероятно, что первый пожар мог возникнуть на борту в районе носовых электробатарей еще 14 ноября 2017 года, то есть за день до гибели субмарины.

Взрыв и пожар могло вызвать попадание воды в батареи через систему вентиляции.

Согласно этой версии, затем Сан-Хуан всплыл, экипаж, несмотря на непогоду и ночное время, провел ремонт, после чего подлодка вновь опустилась под воду для следования на базу ВМС Мар-дель-Плата.

Причем об этом инциденте командование лодки сообщило на берег лишь утром 15 ноября, после чего субмарина продолжила движение в подводном положении.

После этого, предположительно, на борту либо возобновился частично потушенный пожар, либо начался новый, приведший к потере управления подлодкой, которая начала стремительно уходить на дно.

Достигнув критической глубины, субмарина могла быть раздавлена толщей воды, что эксперты и называют теперь причиной деформации ее корпуса.

Изначально говорилось о направленном внутрь взрыве, но теперь специалисты считают, что корпус Сан-Хуана был сдавлен на больших глубинах.

Ранее эксперты отвергли возможность столкновения подлодки с другим кораблем в надводном положении, равно как и возможность ее торпедирования, так как никаких свидетельств в пользу этих версий не найдено.

Особо в проекте доклада отмечается, что все эти версии могут быть подтверждены или опровергнуты только в случае подъема субмарины, однако пока аргентинские власти к этому не готовы.

Министр обороны страны Оскар Агуад заявил, что было бы безрассудно выделить четыре миллиарда долларов на то, чтобы поднять ее с морского дна.

Источник: korrespondent.net