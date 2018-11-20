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20. 11. 2018

Дочь Трампа нарушила правила Белого дома − СМИ

Дочь и советник президента США Иванка Трамп вела служебную переписку через личную почту. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, о нарушении стало известно еще в 2017 году. Иванка Трамп часто отправляла письма через личную почту, в которых говорилось о работе в Белом доме.

Источники газеты заявили, что свои действия она объяснила тем, что не знала о запрете на использование личной почты.

Адвокат дочери президента, Абб Лоуэлл заявил Белому дому, что она "иногда" отправляла письма с личного аккаунта до тех пор, пока ей не сказали, что это запрещено.

По его словам, ни в одном из указанных сообщений не было конфиденциальной информации.

Напомним, во время предвыборной кампании в 2016 году в использовании личной почты для служебной переписки обвинили экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая тогда была кандидатом в президенты. 

Как сообщал Корреспондент.net, в конце марта 2017 года стало известно, что Иванка Трамп станет официальным государственным служащим и будет работать в Белом доме на безвозмездной основе. Ее должность − "специальный советник президента".

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Источник: korrespondent.net

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