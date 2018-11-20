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20. 11. 2018

В Папуа-Новой Гвинее произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории Соломонова моря к югу от острова Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН во вторник, 20 ноября.

Отмечается, что эпицентр зафиксированного около трех часов ночи по Киеву землетрясения имел координаты – 5.97 градуса южной широты и 151.33 градуса восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 15 км от южного побережья острова и в 205 км к юго-юго-западу от города Кокопо – административного центра провинции Восточная Новая Британия.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

На прошлой неделе подземный толчок магнитудой 6,2 был зафиксирован в Тихом океане близ островного государства Соломоновы острова. Эпицентр находился в 350 км к востоку от столицы Соломоновых островов – города Хониара и в 81 км от острова Сан-Кристобаль

Ранее произошло мощное землетрясение в Северном Ледовитом океане. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,8 находился в районе острова Ян-Майен между Гренландским и Норвежским морями.

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Источник: korrespondent.net

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