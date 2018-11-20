В Китае девять человек погибли в крупном ДТП

На скоростной автомагистрали в китайской провинции Хэнань произошло ДТП с участием 28 грузовиков, сообщает Синьхуа во вторник, 20 ноября.

По данным местных властей, девять человек погибли, еще девять получили травмы. Пострадавшие госпитализированы. Их жизни в безопасности.

Инцидент произошел ночью в понедельник на участке скоростной трассы Дацин-Гуанчжоу в районе уезда Пинъюй. Предварительное расследование показало, что причиной аварии стал туман.

Напомним, 3 ноября в провинции Ганьсу на северо-западе Китая по меньшей мере 15 человек погибли и еще 44 пострадали в результате крупного ДТП.

А накануне в Черниговской области пострадали 10 человек в результате столкновения маршрутки с прицепом грузовика.

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Источник: korrespondent.net