В Испании поезд сошел с рельсов, есть жертвы

В испанской провинции Каталония пассажирский поезд сошел с рельсов. Один человек погиб и не менее десяти пострадали.

Об этом сообщает Vanguardia со ссылкой на местные власти во вторник, 20 ноября.

Авария произошла на перегоне между городами Тарраса и Манреса примерно в 6.15 по Киеву.

Согласно предварительной информации, с путей сошли два последних вагона пригородного состава компании Rodalies. В поезде было 150 человек. Причиной инцидента мог стать оползень, вызванный сильными дождями.

На место аварии прибыли 14 расчетов пожарных и восемь машин скорой помощи.

🔴 Primeres imatges del descarrilament d'un tren de Rodalies a Vacarisses que ha provocat un mort i cinc ferits https://t.co/AaQ0p2IN6A pic.twitter.com/bHKmoj9Hm9 — 324.cat (@324cat) 20 ноября 2018 г.

Ранее в Испании эвакуировали железнодорожные вокзалы в Барселоне и в Мадриде из-за пряжки в форме ручной гранаты, которую везла в чемодане одна из пассажирок.

Также сообщалось, что на Тайване сошел с рельсов скоростной поезд Puyuma Express. Тогда погибли 22 человека, 171 пострадал.

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Источник: korrespondent.net