Суд в США заблокировал указ Трампа о нелегальных мигрантах

Суд временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, который ограничивает предоставление политического убежища нелегальным мигрантам. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает Reuters.
Отмечается, что такое решение принял окружной судья Сан-Франциско.
В данный момент неизвестно, какое время указ будет заблокирован.
Напомним, указ об отказе мигрантам в убежище на территории США Трамп подписал 9 ноября.
Также ранее Трамп заявил, что США не готовы к вторжению мигрантов, и призвал нелегалов "отправляться домой".
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Источник: korrespondent.net
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