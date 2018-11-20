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20. 11. 2018

Польша и Дания разрешили спор о делимитации границ в Балтийском море

Польша и Дания подписали соглашение о делимитации границ в Балтийском море, этому предшествовали 40 лет переговоров. Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши, информирует tvn24.

"Я очень доволен сегодняшним подписанием исторического договора о делимитации морского района между Польшей и Данией. Мы завершили переговоры, которые начались более 40 лет назад… Это отличная новость, по сути, показывающая нашу приверженность решению сложных дел путем переговоров", - заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

"Сегодняшняя церемония подписания - важный день в наших двусторонних отношениях. Она показывает, что при двусторонней заинтересованности, взаимном доверии и уважении возможно полезное и мирное разрешение даже продолжительных споров", - отметил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Он также выразил убежденность, что Дания и Польша максимально быстро "завершат свои внутренние процедуры, необходимые для того, чтобы соглашение вступило в силу".

Стоит отметить, что через эту зону, в частности, будет проходить газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу, который планируют ввести в строй осенью 2022 года.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Грецию начать дипломатические отношения "с чистого листа". По его словам, единственно возможным решением многолетних споров между Анкарой и Афинами являются "двусторонние переговоры без выдвижения условий".

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Источник: korrespondent.net

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