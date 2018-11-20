В Португалии обвалилась дорога, есть погибшие

В центральной части Португалии в результате сильных дождей образовался провал на автомагистрали, погибли два человека и четверо пропали без вести. Об этом сообщает Publico.

По предварительным данным, около 20:45 по местному времени экскаватор и два легких транспортных средства упали в карьер с высоты 50 метров с людьми внутри, и пропали под тоннами грязи и воды.

Представитель службы спасения заявил, что операции по оказанию помощи чрезвычайно трудоемки и очень сложны.

Ранее в Риме возле строительного карьера обвалилась дорога.

Также сообщалось, что на севере Германии произошел провал дорожного покрытия на автобане.

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Источник: korrespondent.net