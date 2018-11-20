Британия обратилась к РФ по ситуации в Азовском море

Министерство иностранных дел Великобритании призвало Россию прекратить задерживать и препятствовать доступу судов в Азовское море.

Об этом говорится в заявлении британского МИД, опубликованном в понедельник, 19 ноября.

"Россия и ее силы безопасности продолжают нарушать украинское и международное судоходство в направлении украинских портов в Азовском море. В марте Россия открыла незаконно построенный мост через Керченский пролив, который соединяет Россию с оккупированным Крымским полуостровом", – говорится в заявлении.

Отмечается, что с тех пор "Россия проводит операции по остановке и поиску грузовых судов, прибывающих и отбывающих из украинских портов в Азовском море.

"Это приводит к задержке, значительному увеличению транспортных расходов и снижению доходов украинских портов", – отметили британские дипломаты.

По данным ведомства, уже более 200 судов пострадали от "политики, которая наносит вред экономике Украины и подрывает ее суверенитет".

"Мы также обеспокоены ростом военного присутствия России в Азовском море. Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее признанных границ и территориальных вод. Призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ торговых судов через Керченский пролив и Азовское море", – говорится в заявлении.

Накануне стало известно, что в ЕС обсудили меры по ситуации в Азовском море. В Брюсселе анонсировали планы принять "целевые меры" в связи с действиями России в Азовском море.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема Азовского моря – это очередная пропагандистская карта, которая разыгрывается Западом.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что задержание и досмотр российскими пограничниками украинских судов в Азовском море соответствует международному законодательству.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net