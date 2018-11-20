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20. 11. 2018

В США сняли сериал о романе Билла Клинтона и Моники Левински

Об отношениях бывшего президента США Билла Клинтона и его любовницы Моники Левински в США сняли сериал. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает ТСН.

Отмечается, что в основе 20-серийного сериала – интервью Моники Левински, в котором она рассказывает свою версию произошедшего. Также в видео вошли свидетельства родителей Моники, помощника и адвоката Клинтона.

В то же время Билл и Хиллари Клинтон участия в создании сериала не принимали.

Как сообщалось, Хиллари Клинтон поддержала действия мужа после скандала из-за Левински.

Как сообщал Корреспондент.net, 3 сентября Левински покинула интервью в Иерусалиме из-за вопроса о бывшем Билле Клинтоне.

Напомним, в 1998 году общественности стало известно о сексуальных отношениях между Левински и тогдашним президентом США Биллом Клинтоном. В разгар скандала главе государства едва удалось избежать импичмента. 

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Источник: korrespondent.net

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