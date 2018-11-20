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20. 11. 2018

В РФ заявили о давлении на выборах главы Интерпола

Кремль расценивает как вмешательство в выборы обращение американских сенаторов к президенту США Дональду Трампу и членам Генассамблеи Интерпола с призывом выступить против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на выборах главы организации. Об этом во вторник, 20 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"Этого письма мы не видели, мы читали соответствующие сообщения в СМИ. Но, наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс. В выборы международной организации", - сказал он.

"А как это еще оценить?" - задал он риторический вопрос, добавив, что "это наглядное проявление (вмешательства)".

На вопрос, можно ли назвать письмо сенаторов давлением на Интерпол, Песков сказал: "Да, конечно".

Как известно, выборы нового главы Интерпола должны пройти 21 ноября.

Накануне глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев рассмотрит вопрос о приостановлении членства в организации, в случае избрания президентом Интерпола представителя России.

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Источник: korrespondent.net

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