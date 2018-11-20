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20. 11. 2018

Литва пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин

Литва будет рассматривать вопрос выхода из Интерпола, если его главой изберут представителя России Александра Прокопчука. Соответствующее решение во вторник, 20 ноября, принял литовский парламент, сообщает Delfi.

"Если Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации", - говорится в принятой литовским сеймом резолюции.

За резолюцию проголосовали 88 депутатов, против - ни одного, семь воздержались.

В свою очередь МВД Литвы в своем заявлении подчеркивает, что Вильнюс будет стремиться к тому, чтобы главой Интерпола не был избран Прокопчук.

Как известно, выборы нового главы Интерпола должны пройти 21 ноября.

Накануне глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев рассмотрит вопрос о приостановлении членства в организации, в случае избрания президентом Интерпола представителя России.

Также американские сенаторы обратились к Трампу с призывом выступить против кандидатуры россиянина на пост главы организации. В свою очередь в России заявили о давлении на выборах главы Интерпола.

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Источник: korrespondent.net

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