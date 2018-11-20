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20. 11. 2018

В Италии поезд въехал в торнадо, есть пострадавшие

В Италии пассажирский поезд во вторник, 20 ноября, попал в торнадо близ южного города Кротоне, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщает ANSA.

Отмечено, что торнадо разбил несколько окон поезда. Как следствие, двух пассажиров доставили в больницу, хотя никто серьезно не травмирован.

Известно, что инцидент произошел на станции Роккабернарда на железнодорожной линии Катандзаро Лидо - Кротоне.

Ранее на турецком курорте пронеслись три смерчи.

Также сообщалось, что в американском штате Луизиана пронеслись минимум два торнадо.

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Источник: korrespondent.net

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