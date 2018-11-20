Саудовская Аравия отрицает причастность кронпринца к убийству Хашогги

В МИД Саудовской Аравии назвали безосновательными заявления о причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги саудовского принца Мухаммеда бин Салмана. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает Интерфакс.

"Мы в королевстве знаем, что такие обвинения в адрес принца не имеют истинных оснований. И мы категорически отрицаем их. Руководство Королевства Саудовской Аравии, представленное королем и наследным принцем, является красной чертой, и мы не позволим, чтобы кто-то пытался причинить вред их здоровью", - сказал глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Напомним, некоторые члены правящей семьи Саудовской Аравии на фоне возмущения мирового сообщества по поводу убийства журналиста Джамаля Хашогги выступают за то, чтобы не допустить к трону принца Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда.

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашкаджи. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб.

Как известно, Хашогги исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

На прошлой неделе Минфин США включил в санкционные списки 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством Хашогги.

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Источник: korrespondent.net