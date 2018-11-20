В Польше заявили, что не будут подписывать миграционный пакт ООН

Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявил, что страна не будет подписывать миграционный пакт ООН. Об этом он сказал во вторник, 20 ноября, в эфире Польского радио.

"Да, мы считаем, что это не является хорошим решением", - сказал Блащак, отвечая на вопрос, подпишет ли Польша миграционный пакт.

"Это не тот метод, который способен ослабить миграционный кризис, наоборот - это только усилит кризис и его последствия", - заявил он.

Напомним, в 2016 году Генассамблея ООН приняла политическую декларацию, известную как Нью-Йоркская декларация, в которой члены ассамблеи согласились в течение двух лет провести переговоры по пакту о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.

Ранее Чехия отказалась от участия в миграционном пакте ООН. До этого от участия отказаалась Болгария, США, Венгрии и Австрия.

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Источник: korrespondent.net