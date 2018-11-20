В РФ подсчитали, сколько Крымский мост сэкономил денег водителям

Керченский мост с начала открытия движения сэкономил миллиарды российских рублей водителям, которые раньше платили за паромную переправу. Об этом во вторник, 20 ноября, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, сообщает Интерфакс.

"Более трех миллионов машин проехали по Крымскому мосту в обе стороны с момента открытия движения, а это значит - больше шести миллиардов рублей сэкономили автовладельцы и перевозчики, которые воспользовались автодорогой через Керченский пролив вместо паромной переправы", - отметил глава российского Минтранса в ходе Транспортной недели 2018.

По его словам, за один рейс на пароме (от порта Крым в порт Кавказ или в обратном направлении) нужно было заплатить в среднем от двух до девяти тысяч рублей, в зависимости от типа и габаритов автомобиля. В то время как движение по Крымскому мосту - бесплатное.

"Водители почувствовали экономию денег и времени. Движение по мосту не прекращается, даже если шторм. "Умная" система с десяти автоматических комплексов на 19 км трассы оперативно реагирует на фактические метеоусловия и "сообщает" водителям порядок действий. На мосту в круглосуточном режиме работает служба эксплуатации, укомплектована необходимыми материалами и техникой", - пояснил Дитрих.

Ранее строители завершили работы по сооружению опор железнодорожной части моста из аннексированного Крыма в соседнюю Россию.

Напомним, движение легковых автомобилей по Керченскому мосту открыли 16 мая, грузовики запустили с 1 октября.

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Источник: korrespondent.net