В Ливии освободили с захваченного судна трех украинских моряков

Украинские моряки с ливийского судна Nivin, захваченного ранее в Средиземном море нелегальными мигрантами, освобождены и находятся в безопасности. Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter во вторник, 20 ноября.

"Судно Nivin (порт Мисрата, Ливия) освобождено от нелегальных мигрантов, которые удерживали его экипаж, в том числе трех граждан Украины. Украинские моряки – в безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним,18 ноября группа беженцев, спасенных в Средиземном море, захватила торговое судно Nivin с украинскими моряками на борту. Всего на борту судна находилось около 100 мигрантов, которые были спасены с судна, которое дрейфовало в Средиземном море. Мятежники взяли в заложники нескольких моряков и потребовали от капитана взять курс на Италию.

Ранее в Одессу вернулся моряк, который находился в пиратском плену.

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Источник: korrespondent.net