Президент США Дональд Трамп по американской традиции помиловал двух индеек перед Днем благодарения. Об этом сообщает во вторник, 20 ноября, пресс-служба Белого дома.
Церемония прошла в Розовом саду Белого дома. В мероприятие участвовала первая леди США Меланья Трамп.
Помилованных индеек зовут Горох и Морковь. Обе птицы родом с фермы недалеко от города Хьюрон в Южной Дакоте.
Cмотрите фотогалерею: Президент Трамп помиловал двух индеек
Напомним, в 2016 году Барак Обама в последний раз в качестве президента США помиловал двух индеек в канун Дня благодарения.
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День благодарения (Thanksgiving Day) в США – государственный праздник, который ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября.
Это один из наиболее популярных праздников в Штатах. Раньше по традиции в этот день американцы возносили хвалу Богу за урожай, ну а сейчас праздник утратил религиозные корни и превратился в семейное торжество, главный атрибутом которого является индейка.
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Источник: korrespondent.net