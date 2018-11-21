

Президент США Дональд Трамп по американской традиции помиловал двух индеек перед Днем благодарения. Об этом сообщает во вторник, 20 ноября, пресс-служба Белого дома.



Церемония прошла в Розовом саду Белого дома. В мероприятие участвовала первая леди США Меланья Трамп.







Cмотрите фотогалерею: Президент Трамп помиловал двух индеек

Помилованных индеек зовут Горох и Морковь. Обе птицы родом с фермы недалеко от города Хьюрон в Южной Дакоте.

Напомним, в 2016 году Барак Обама в последний раз в качестве президента США помиловал двух индеек в канун Дня благодарения.



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День благодарения (Thanksgiving Day) в США – государственный праздник, который ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября.



Это один из наиболее популярных праздников в Штатах. Раньше по традиции в этот день американцы возносили хвалу Богу за урожай, ну а сейчас праздник утратил религиозные корни и превратился в семейное торжество, главный атрибутом которого является индейка.

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Источник: korrespondent.net