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21. 11. 2018

Президент Трамп помиловал двух индеек


Президент США Дональд Трамп по американской традиции помиловал двух индеек перед Днем благодарения. Об этом сообщает во вторник, 20 ноября, пресс-служба Белого дома.
 
Церемония прошла в Розовом саду Белого дома. В мероприятие участвовала первая леди США Меланья Трамп.
 
Помилованных индеек зовут Горох и Морковь. Обе птицы родом с фермы недалеко от города Хьюрон в Южной Дакоте.

Cмотрите фотогалерею: Президент Трамп помиловал двух индеек


 
Напомним, в 2016 году Барак Обама в последний раз в качестве президента США помиловал двух индеек в канун Дня благодарения.

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День благодарения (Thanksgiving Day) в США – государственный праздник, который ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября. 
 
Это один из наиболее популярных праздников в Штатах. Раньше по традиции в этот день американцы возносили хвалу Богу за урожай, ну а сейчас праздник утратил религиозные корни и превратился в семейное торжество, главный атрибутом которого является индейка.

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Источник: korrespondent.net

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