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21. 11. 2018

Из-за президентства потерял гигантское состояние – Трамп


Американский лидер Дональд Трамп заявил, что потерял огромное состояние за последние годы, так как не может одновременно вести бизнес и исполнять обязанности президента.

"Президентство стоило мне целого состояния, и я нормально к этому отношусь, я давно знал, что так будет", – сказал Трамп журналистам.

По словам президента США, речь идет о потере "гигантского состояния", сумму он когда-нибудь огласит.

Трамп входит в список самых богатых американцев по версии Forbes уже более 30 лет. Во время предвыборной гонки он заявлял, что его состояние превышает 10 млрд долларов.

Напомним, ранее газета The New York Times писала, что Трамп получил от отца 413 миллионов долларов незаконным путем, уклонившись от уплаты налогов. Также сообщалось, что Трамп мог не платить налоги с 1995 года.

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Источник: korrespondent.net

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