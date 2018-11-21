Мэй нашла в Brexit преимущества для Шотландии



Проект соглашения по условиям Brexit позволит сохранить рабочие места и уровень жизни в Шотландии. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по итогам ее переговоров с первым министром Шотландии Никола Стерджен.

"Премьер-министр четко дала понять, что мы ведем переговоры с ЕС, которые отвечают интересам всех частей Соединенного Королевства – Шотландии, Уэльса, Англии и Северной Ирландии – и соответствуют результатам референдума. Сделка даст шотландским предприятиям ясность и уверенность, которые им нужны для защиты рабочих мест и уровня жизни, а также вернет контроль над нашими водами, улучшив благосостояние наших рыбаков", – говорится в сообщении.

Мэй также выразила уверенность, что соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза является лучшим из того, что "могло быть достигнуто в ходе переговоров с Брюсселем".

Напомним,14 ноября правительство Великобритании после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, в котором определены условия Brexit. Мэй удалось убедить большинство министров принять документ. При этом другая часть политиков подала в отставку.

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Источник: korrespondent.net