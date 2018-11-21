Трамп передал Мюллеру ответы на вопросы по "российскому делу"



Адвокаты Дональда Трампа сообщили, что предоставили спецпрокурору Роберту Мюллеру письменные ответы президента на вопросы о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, сообщает агентство Associated Press.



Адвокат Джей Секулов заявил, что ответы были предоставлены во вторник, 20 ноября. Эта часть допроса касалась общих тем. В частности, Трамп ответил на вопросы: "Координировалась ли его предвыборная кампания Россией?" и "Препятствовал ли он правосудию?"



Напомним, Трамп на прошлой неделе заявил, что отвечал на все вопросы Мюллера самостоятельно.



Спецпрокурор Мюллер занимается расследованием якобы имевших место вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США и связей между предвыборным штабом Трампа и РФ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net