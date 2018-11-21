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21. 11. 2018

США внедрили агентов в караван мигрантов – СМИ


Спецслужбы США осуществляют тайное наблюдение за караваном мигрантов, который приближается к границе между Калифорнией и Мексикой, при помощи платных агентов, передает NBC News.

Отмечается, что завербованы около 4 тысяч людей, которые передают информацию через один из популярных мессенджеров. По данным издания, агенты – преимущественно выходцы из Гондураса.

Собираются данные о размере каравана, его передвижениях, а также о потенциальных угрозах безопасности.

Напомним, 16 ноября первые несколько сотен участников каравана мигрантов из стран Центральной Америки добрались до города Тихуана на границе Мексики и США.

США намерены направить на границу с Мексикой 15 тысяч военных, чтобы защитить страну от проникновения каравана мигрантов из стран Центральной Америки.

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Источник: korrespondent.net

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