В желудке у мертвого кашалота нашли шесть килограммов пластика



У побережья Национального парка Вакатоби на острове Капота в Индонезии местные жители обнаружили мертвого кашалота. Об этом сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) Twitter.

Останки решили исследовать экологи. Оказалось, что гибель животного спровоцировало отравление вредными соединениями, содержащимися в пластике. Кашалот по какой-то причине проглатывал пластиковый мусор, на который наталкивался в океане. Перед смертью он успел набить свой желудок шестью килограммов пластика.

Экологи составили подробный перечень предметов, которые были внутри кита: твердый пластик (19 предметов, 140 г), пластиковые бутылки (4 шт., 150 г), пластиковые пакеты (25 штук, 260 г), шлепанцы (2 шт., 270 г), обрывки лески (3,26 кг) и пластиковые стаканчики (115 штук, 750 г).

На пластик приходится 80% всего мусора в Мировом океане. По прогнозам ученых, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы.



Penemuan ini diungkapkan oleh investigasi bersama DKP Wakatobi, Balai Taman Nasional Wakatobi, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Akademi Kelautan dan Perikanan Wakatobi, WWF, bersama masyarakat setempat. pic.twitter.com/XCF7EzKaBC — WWF-Indonesia (@WWF_ID) 19 ноября 2018 г.

Напомним, ранее ученые заявили о находке, которая хорошо демонстрирует серьезность проблемы – пластиковый пакет нашли на дне Марианской впадины. Сообщалось, что примерно 10 процентов всей произведенной пластмассы оказывается в океане.

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Источник: korrespondent.net