Названы страны мира с самым высоким риском гибели от природных бедствий



Издание Der Spiegel опубликовало рейтинг стран, в которых наиболее высока вероятность гибели людей в результате стихийных бедствий.



Самыми опасными странами признаны острова Вануату, Тонга и Филиппины. Во всех трех государствах очень высок риск землетрясений, цунами и извержений вулканов.



Также в исследовании говорится о высоком риске смерти от удара стихии в странах Центральной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.



Самыми безопасными странами признаны Саудовская Аравия, Монголия и Канада.



Напомним, 28 ноября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков.



Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров. По последним данным, число жертв стихии превысило 2080 человек.

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Источник: korrespondent.net