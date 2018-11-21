Названы страны мира с самым высоким риском гибели от природных бедствий

Издание Der Spiegel опубликовало рейтинг стран, в которых наиболее высока вероятность гибели людей в результате стихийных бедствий.
Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров. По последним данным, число жертв стихии превысило 2080 человек.
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Источник: korrespondent.net
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