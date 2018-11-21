Во Франции приняли законы против фейковых новостей

Национальное собрание Франции приняло два законопроекта против распространения фейковых новостей. Вечером во вторник, 20 ноября, депутаты значительным большинством голосов утвердили законы, с помощью которых президент Франции Эммануэль Макрон надеется предотвратить распространение слухов и фальшивых новостей во время предвыборных кампаний.

Согласно утвержденным законам, партии или кандидаты получают возможность по ускоренной юридической процедуре действовать против публично распространяемых ложных сведений в течение трех месяцев перед общенациональными выборами. Кроме того, социальная сеть Facebook и сервис микроблогов Twitter должны стать более открытыми в отношении контента, который распространяется за плату.

По словам Макрона, он хочет защитить "демократическую жизнь" во Франции от фейковых новостей. Ранее французский президент обвинял российские медиа, в частности телеканал Russia Today (RT) и агентство Sputnik, в целенаправленном распространении спекулятивной информации о нем в период предвыборной кампании. Это делалось с целью оказать влияние на французские выборы, подобно тому, как это происходило в США, считает Макрон.

Между тем, законопроекты вызвали большую дискуссию и подвергались критике, в том числе со стороны журналистских объединений. По мнению критиков, с помощью новых законов Макрон стремится взять под контроль неугодную ему информацию, ввести цензуру и ограничить свободу слова для граждан и СМИ.

Ранее сообщалось, что Twitter удалил миллион фейковых аккаунтов. Из-за этого его месячная аудитория сократилась до 335 млн активных пользователей.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net