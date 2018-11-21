Во время протестов во Франции погиб второй человек

Во Франции в ходе массовых протестов против повышения цен на топливо во вторник, 20 ноября, погиб второй человек.

Инцидент произошел в городе Порт-ле-Валанс в департаменте Дром на юго-востоке страны, где 37-летний мотоциклист пытался объехать пробку, возникшую после перекрытия проезжей части членами гражданского движения "желтых жилетов".

В результате мужчина столкнулся с грузовиком, а позже скончался от полученных тяжелых травм. Как заявил в эфире телеканала BFM представитель МВД Франции Лоран Нуньес, расследование инцидента продолжается, "но теперь имеются два человека, погибшие в результате перекрытия улиц".

Ранее, 17 ноября, в городе Пон-де-Бовуазен в департаменте Изер на востоке страны погибла участница протестной акции, оказавшаяся под колесами автомобиля. За рулем машины была женщина, которая везла ребенка к врачу и оказалась поблизости от акции протеста. После того как демонстранты начали стучать по ее автомобилю, женщина впала в панику и случайно нажала на педаль газа, совершив наезд.

Напомним, 17 ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. В них приняли участие около 300 тысяч человек.

По данным МВД, в ходе этих акций пострадали более 500 человек, 17 из них получили тяжелые травмы. В ряде мест полиция вынуждена была широко применять слезоточивый газ, чтобы разогнать манифестантов.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net