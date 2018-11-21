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21. 11. 2018

В пригороде Рима полиция захватила восемь вилл мафии

В Италии полиция конфисковала восемь роскошных вилл, незаконно построенных в Риме самым известным мафиозным кланом. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает Reuters.

Отмечается, что во время рейда при участии около 600 полицейских.

Мэр Рима Вирджиния Раджи, которая наблюдала за операцией задержания преступников, заявила, что их объекты недвижимости будут разрушены до конца года.

Ранее в Италии мужчина, осужденный за причастность к мафии, захватил в заложники сотрудников почтового отделения.

Также в октябре в Италии поймали члена мафии Коза ностра.

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Источник: korrespondent.net

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