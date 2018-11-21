Избран новый президент Интерпола

Исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чон Ян из Южной Кореи избран новым главой этой организации. Об этом сообщается на сайте Интерпола в среду, 21 ноября.

Выборы главы Интерпола состоялись на 87-й Генеральной ассамблее организации в Дубае, которая проходит с 18 по 21 ноября. В ней принимают участие около тысячи высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов из 180 стран мира.

Ким Чон Ян будет руководить Интерполом в течение двух лет.

Напомним, предыдущий глава Интерпола Мэн Хунвэй после ареста в Китае подал в отставку 7 октября. После него исполняющим обязанности президента стал Ким Чон Ян.

Одним из кандидатов на пост президента Интерпола был россиянин Александр Прокопчук. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что Киев рассмотрит вопрос о приостановлении членства в организации, в случае избрания президентом Интерпола представителя России. В свою очередь в РФ заявили о давлении на выборах главы Интерпола.

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Источник: korrespondent.net