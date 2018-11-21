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21. 11. 2018

Пожары в Калифорнии: число жертв выросло до 84

Число погибших в результате природных пожаров в американском штате Калифорния продолжает расти, в настоящее время жертвами стихии стали уже 84 человека. Об этом сообщает телеканал ABC News в среду, 21 ноября.

Из них 81 человек погиб во время лесных пожаров в округе Бьютт на севере штата, еще трое стали жертвами стихии в округе Лос-Анджелес и Вентура. Оба пожара бушуют с прошлой недели, пока их не удается ликвидировать.

Ранее поступали данные о 79 погибших в результате природных пожаров в Калифорнии.

Спасательные службы до сих пор продолжают поисковые работы. Число людей, которые считаются пропавшими без вести в результате стихии, увеличилось до 870 человек. При этом власти отмечают, что большинство из них могут быть на самом деле живы и не знать, что их имена числятся в списках пропавших без вести.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате. Во время визита в Калифорнию американский лидер сравнил стихийное бедствие с "монстром".

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Источник: korrespondent.net

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