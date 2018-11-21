Лента RSS
Подписаться на ленту
21 ноября 2018, среда, 12:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,41
21. 11. 2018

Прихожан исключили из общины за отказ признать легитимность Варфоломея

Настоятель русского Преображенского храма в Стокгольме, находящегося в юрисдикции Константинопольской церкви, исключил из числа прихожан 16 человек, которые перестали признавать своим архипастырем патриарха Варфоломея из-за его действий в Украине. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на указ указе настоятеля - протоиерея Ангела Величкова.

"Вышеуказанные лица своими публичными заявлениями после 15-ого октября 2018 г. вступили в разрез с уставом, так как они перестали признавать легитимность и духовную власть Святейшего Вселенского патриарха Варфоломея и Высокопреосвященнейшего архиепископа Хариупольского Иоанна. Таким образом, их членство теряет свой смысл и легитимность", - сказано в документе.

Согласно указу, теперь 16 человек не могут быть членами прихода, принимать участие в приходских собраниях и лишаются всех прочих привилегий членов, в частности права иметь свою постоянную поминальную книжку в aлтаре, бесплатно участвовать в работе детской школы, пользоваться приходским помещением и т.д.

В то же время настоятель Преображенского храма отмечает, что исключенные из общины верующие могут восстановить свое членство в приходе письменным заявлением настоятелю о послушании и лояльности священноначалию, в управлении которого находится приход, после исповеди и причастия.

Ранее митрополит Бориспольский и Броварской Антоний пригрозил, что духовенство УПЦ МП, которое примет участие в объединительном соборе в декабре, будет наказано.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В случае опасности дикобраз последнюю иглу оставляет для себя.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.