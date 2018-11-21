МИД РФ увидел поддержку террористов в санкциях США

Новые антироссийские санкции США выглядят как неуклюжее заявление о поддержке террористов в Сирии и стремление препятствовать восстановлению этой страны. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном в среду, 21 ноября.

"Попытки предъявлять обвинения в содействии снабжению нефтью Сирии, чьи вооруженные силы восьмой год ведут борьбу с террористической агрессией, выглядят как заявление о поддержке террористов и одновременно стремление помешать восстановлению разоренной страны, многие жители которой лишены света и тепла. Неужели США хотят именно этого?", – говорится в комментарии.

В ведомстве Сергея Лаврова считают, что введение Вашингтоном новых санкций против России "все больше превращается в рутину".

"При этом основные причины введения санкций кроются во внутриполитическом раздоре в США, когда каждая из сторон стремится заработать очки любым способом, в том числе на международном направлении. В итоге получается неуклюже", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Накануне стало известно, что Минфин США включил в санкционный список российские ФГУП Промсырьеимпорт и ООО Global Vision Group. Эти компании попали в санкционный список в связи с подозрением в поставках нефти из Ирана в Сирию.

Как известно, 5 ноября вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они затронули банковский и нефтяной сектор страны. При этом США сделали исключение лишь для восьми стран, разрешив импорт иранской нефти.

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Источник: korrespondent.net