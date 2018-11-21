Кремль признал результаты выборов главы Интерпола

В Кремле не увидели фактов, свидетельствующих о нелегитимности выборов главы Интерпола. Результаты выборов в среду, 21 ноября, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Есть выборы, они состоялись. Мне пока не известно о каких-то фактах, которые могли бы вести к обсуждению легитимности, то есть - есть выборы и есть результат", - сказал Песков.

Представитель Кремля выразил сожаление о том, что российский кандидат не возглавил структуру.

"Жаль, конечно, нам, что не победил наш кандидат, но с другой стороны, если беспристрастно посмотреть на ряд заявлений из ряда стран накануне выборов, то, конечно, давление оказывалось сильное, это очевидно", - отметил Песков.

Как известно, главой Интерпола стал Ким Чон Ян из Южной Кореи. На пост также претендовал россиянин Александр Прокопчук, против которого выступали в Киеве и Вашингтоне.