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21. 11. 2018

Австралия присоединилась к противникам договора ООН по мигрантам

Правительство Австралии не станет подписывать разрабатываемый под эгидой ООН Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию. Об этом в среду, 21 ноября, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, сообщает АВС.

По его словам, присоединение к соглашению создаст угрозу безопасности границ Австралии.

"Наше правительство усилено боролось за нерушимость австралийских границ, и мы не намерены позволять международной организации ослаблять безопасность наших рубежей", - добавил к этому глава министерства внутренних дел Австралии Питер Даттон.

Ранее участвовать в миграционном пакте ООН отказалась Польша, Чехия. До этого - Болгария, США, Венгрии и Австрия.

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Источник: korrespondent.net

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