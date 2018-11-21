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21. 11. 2018

Президент Молдовы в Госдуме РФ пообещал защищать русский язык

Президент Молдовы Игорь Додон, который выступал на пленарном заседании Госдумы РФ во вторник, 21 ноября, пообещал защищать статус русского языка в республике, сообщают Известия.

"Русскому языку в Молдове законодательно дан статус языка межнационального общения. Это очень важно, и я хочу вам сказать в качестве президента, что мы будем это защищать", - заявил Додон.

Он также отметил, что русским владеет в большей или меньше степени почти все население страны, а более миллиона молдавских граждан называют его основным языком повседневного общения.

Накануне Либеральная партия Молдовыи призвала отказаться от применения русского в парламенте и лишить его статуса языка межнационального общения. Против этого выступил Додон и представители левых партий.

Как сообщалось, в октябре президента Молдовы в пятый раз отстранят от должности.

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Источник: korrespondent.net

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