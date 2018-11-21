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21. 11. 2018

За популистов голосует каждый четвертый европеец – исследование

За последние 20 лет поддержка партий популистов в Европе выросла более чем в три раза. Этого оказалось достаточно, чтобы их лидеры заняли правительственные должности в 11 странах.

Об этом говорится в исследовании The Guardian совместно с более чем 30 ведущими политологами, опубликованном во вторник, 21 ноября.

Устойчивый рост поддержки европейских популистских партий, особенно правых, демонстрирует анализ результатов национальных выборов в 31 стране Европы за последних два десятилетия.

Еще 20 лет тому назад популистские партии были в основном маргинальной силой, которая составляла лишь 7% голосов по всему континенту. А на последних национальных выборах каждый четвертый голос европейцы отдали за популистские партии.

Также отмечается, что в следующем созыве Европарламента популистов будет больше, чем когда-либо.

Ранее сообщалось, что правопопулистская партия Альтернатива для Германии могла нелегально получить финансирование из Швейцарии. Так, на избирательную кампанию сопредседателя фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель было сделаны переводы в швейцарских франках на общую сумму около 130 тысяч евро.

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Источник: korrespondent.net

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