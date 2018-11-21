Трамп назвал шикарным снижение цен на нефть

Президент США Дональд Трамп в среду, 21 ноября, поблагодарил власти Саудовской Аравии за снижение цен на неффть, назвав его "шикарным".

"Нефтяные цены идут вниз, шикарно! Как и сокращение налогов для Америки и для мира. Наслаждайтесь! $54, а было $82. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте снизим их (цены - ИФ) еще!" - написал он в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что саудиты нарастили добычу "черного золота" до исторического максимума – почти 11 млн баррелей в сутки.

Отметим, сегодня цены на нефть пытаются отыграть резкое падение накануне.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net