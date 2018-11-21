Из бара в Конгресс. США сходит с ума от 29-летней демократки

Выборы в Конгресс США подарили немало сюрпризов. Один из них – избрание 29-летней Александрии Окасио-Кортес в Палату представителей.

Основным кандидатом от 14-го округа Нью-Йорка, в который входят районы Куинс и Бронкс считался действующий конгрессмен, 56-летний демократ Джо Кроули. Он занимал этот пост десять сроков подряд и, по слухам, должен был в будущем даже возглавить демократическую фракцию в палате представителей. Но в итоге мастодонт проиграл девушки, для которой это была первая кампания и которая не брала денег на агитацию от крупных компаний-спонсоров.

Ее имя не сходит со страницы американской прессы, а число подписчиков в социальных сетях достигло 1,5 миллионов человек.

Корреспондент.net рассказывает историю Александрии Окасио-Кортес.

Понимает район

Окасио-Кортес родилась в семье мигрантов: ее отец – архитектор, уроженец Нью-Йорка, является потомком выходцев из Пуэрто-Рико, а мать приехала в США из этой же страны. Первое время семья жила в нью-йоркском районе Бронкс, где более 80% населения составляют латино- и афроамериканцы и куда входит беднейший избирательный округ в США (15-й).

"Я родилась в месте, где почтовый код определяет вашу судьбу", - рассказывает о себе Окасио-Кортес.

Девочке приходилось ездить на учебу в муниципальную школу почти за 50 километров — в Йорктаун. После школы она поступила в Бостонский университет, окончив его по специальности «экономика и международные отношения». Окасио-Кортес стала первым человеком в своей семье, получившим высшее образование.

Вскоре отец девушки умер от рака. Ей пришлось работать в две смены, чтобы помочь матери, — днем в государственных организациях, а по вечерам барменом и официанткой. По ее словам, работать приходилось по 18 часов в день. “Я хорошо понимаю боль американцев из рабочего класса, потому что сама ее пережила”, — объясняет Окасио-Кортес.

Соратник Сандерса

В 2016 году девушка участвовала в избирательной кампании Берни Сандерса и занималась активизмом, в частности протестовала против проекта строительства нефтепровода Dakota Access через земли коренных американцев.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах США Окасио-Кортес поняла, что нужно действовать решительнее, — и в мае 2017 года начала свою собственную избирательную кампанию. По ее мнению, конгрессмен Джо Кроули — белый мужчина средних лет из политической элиты — не представлял интересы избирателей, не жил их жизнью, а вместо этого поддерживал крупные корпорации.

Сама Окасио-Кортес, наоборот, пообещала защищать и представлять в конгрессе интересы местного мультикультурного сообщества. “Это противостояние людей и больших денег. У них есть деньги, а у нас — люди”, — говорилось в ее предвыборном ролике. Она объясняла, что жизнь рабочего класса в Нью-Йорке становится все сложнее: расходы на жилье и медицину растут, а доходы — нет.

Левацкие идеи

В своей программе Окасио-Кортес сделала ставку на бесплатное государственное медицинское обслуживание и высшее образование для всех американцев.

Она также пообещала бороться за гарантированные рабочие места и доступное жилье, а также призывала распустить иммиграционную полицию США.

В выходные перед выборами она даже ездила в Техас — чтобы принять участие в протестной акции против действий иммиграционной полиции, разделявшей семьи нелегальных мигрантов.

Многие из ее убеждений и программных заявлений не только в корне противоречат нынешней политике президента США Дональда Трампа, но и являются достаточно радикальными даже для самой Демократической партии – недаром она является активисткой организации Демократические социалисты Америки.

Так, Окасио-Кортес в своих предвыборных выступлениях и роликах неоднократно критиковала глубочайшее расслоение между прослойкой состоятельных и бедных людей в США, а также тот факт, что доступ в большую политику часто возможен лишь при наличии значительных средств – в том числе в Демократической партии.

Народная любовь

Прямо сейчас Окасио-Кортес одна из наиболее популярных медиа-персон в США.

Страницу Окасио-Кортес в Twitter читают 1,2 миллиона человек, а за ее постами в Facebook следят еще 300 тысяч подписчиков.

Политик активно использует соцсети, рассказывая в том числе, о кулуарной жизни американской политики. Недавно в своем Instagram Окасио-Кортес опубликовала целую подборку фотографий из правительственных учреждений Вашингтона, обычно закрытых для публики.

"Многие отметили, что таким образом она предложила новый, личный взгляд на власть изнутри – беспрецедентная форма прозрачности", - пишет Business Insider.

В одном из недавних интервью Окасио-Кортес посетовала, что пока не представляет себе, на какие деньги будет снимать жилье в Вашингтоне – так как до старта работы Конгресса в январе 2019 года она не будет получать зарплату.

Источник: korrespondent.net