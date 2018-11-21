Суд признал законной высылку охранника бен Ладена из ФРГ

Административный суд Гельхенкирхена в среду, 21 ноября, признал правомерной высылку из Германии предполагаемого исламиста Сами А., который был выдан властям Туниса вопреки судебному запрету. Тем самым удовлетворено ходатайство Федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF). Решение суда в Гельзенкирхене обжалованию не подлежит.

42-летний Сами А. - предполагаемый бывший охранник лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена - был экстрадирован из ФРГ в Тунис летом текущего года. В конце октября BAMF ходатайствовало в суде Гельзенкирхена об отмене запрета на его высылку и корректировке решения, вынесенного 12 июля в экстренном порядке. BAMF подало это ходатайство в связи с заверениями властей Туниса в том, что Сами А. не угрожают пытки на родине.

Суд Гельзенкирхена счел эти заверения заслуживающими доверия "на фоне предшествовавшего интенсивного обмена посланиями на политическом и дипломатическом уровне". Судебное решение, принятое 21 ноября, распространяется лишь на срочное постановление от 12 июля. Дата слушаний дела по существу еще не назначена.

Предполагаемый экс-телохранитель бывшего главы "Аль-Каиды", проживавший в Бохуме с 2005 года, был квалифицирован властями ФРГ как лицо, представляющее потенциальную угрозу общественной безопасности. В июне Сами А. был задержан, а через две недели депортирован. В Тунисе его поместили в СИЗО. Позже Тунис отказался выдать предполагаемого исламиста обратно в Германию. Затем Сами А. был выпущен на свободу.

Ранее сообщалось, что в Сомали убит солдат из отряда, уничтожившего бен Ладена.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net