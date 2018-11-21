Лента RSS
Подписаться на ленту
21 ноября 2018, среда, 20:01
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,4
21. 11. 2018

В Венеции за езду на самокате оштрафовали пятилетнего мальчика

Пятилетнего мальчика оштрафовали за слишком быструю езду на самокате на площади Святого Марка в Венеции после того, как это средство передвижения признали незаконным "ускорителем скорости".

Как сообщает агентство ANSA, два полицейских на дороге заставили отца мальчика заплатить 66 евро и 88 центов, что вызвало возмущение в социальных сетях.

Комментаторы раскритиковали полицейских за их суровость, публикуя такие комментарии, как "позор" и "безумие".

Самокаты и ролики, как и велосипеды, запрещены в Венеции. Отец мальчика сказал, что он будет подавать апелляцию.

Недавно в Риме вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещено распивать алкоголь в ночное время, купаться в фонтанах, а также наряжаться в командиров центурий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

В случае опасности дикобраз последнюю иглу оставляет для себя.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.