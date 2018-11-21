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21. 11. 2018

На мосту в Нью-Йорке загорелись авто, есть жертвы

На Бруклинском мосту в Нью-Йорке произошло ДТП, в результате которого загорелись четыре машины. Как сообщает CBS New York, один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Бруклинские переулки остаются закрытыми, но полиция говорит, что полосы, ведущие на Манхэттен, открыты для движения.

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Источник: korrespondent.net

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